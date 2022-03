Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Restiamo preoccupati per le azioni sconsiderate e le violazioni dei principi di sicurezza nucleare della Russia”. Così la segretaria all’Energia americana Jennifer Granholm su Twitter. “La violazione da parte della Russia dei principi base di sicurezza nucleare è inaccettabile e gli attacchi che mettono a rischio la sicurezza in Ucraina e non solo devono cessare”, rimarca.

