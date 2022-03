Roma, 12 mar. (LaPresse) – “Le parole sono importanti, e definire ciò che sta accadendo in Ucraina un’operazione militare significa non riconoscere la realtà dei fatti. Siamo di fronte a una guerra, che purtroppo miete tante vittime tra i civili come tutte le guerre”.Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in un dialogo con i media vaticani.

