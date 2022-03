Roma, 12 mar. (LaPresse) – “La guerra è una pazzia, bisogna fermarla”. Così il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in un dialogo con i media vaticani sull’escalation bellica in Ucraina. “Bisogna avere il cuore di pietra per restare impassibili e permettere che questo scempio continui, che continuino a scorrere fiumi di sangue e lacrime”, aggiunge. “Chiediamo, appellandoci alle coscienze di tutti, che cessino subito i combattimenti”, aggiunge.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata