Roma, 12 mar. (LaPresse) – “Siamo abbastanza soddisfatti del modo in cui il nostro dialogo e la nostra interazione pratica con la Cina si sta sviluppando anche nel periodo attuale. E’ un partner affidabile, non ho dubbi su questo”. Lo ha detto il vice ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov in un’intervista a Channel One. Lo rende noto la Tass.

