Milano, 11 mar. (LaPresse) – “La forza di questa piazza è l’unità, non c’è mai stata in Italia un’unità come in piazza Santa Croce a Firenze. Un’associazione corale bellissima con le bandiere” di partiti, associazioni e sindacati. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine della manifestazione per la pace a Firenze, organizzata nell’ambito dell’iniziativa europea ‘Cities stand for Ucraina’, ai microfoni del Tg1.

