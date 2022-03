Milano, 12 mar. (LaPresse) – Come nel 2014 in Donetsk e Luhansk, “i russi ora cercano disperatamente di organizzare un ‘referendum’ farsa per una falsa ‘repubblica popolare’ a Kherson. Se procederanno, dovranno seguire severe sanzioni contro la Russia. Kherson è e sarà sempre l’Ucraina”. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

