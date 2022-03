Roma, 12 mar. (LaPresse) – Sul futuro della Stazione spaziale internazionale (Iss) “il rischio c’è ma al momento non ci sono effetti. Si tratta solo di schermaglie verbali e speriamo non si vada oltre”. Lo dice a LaPresse l’astronauta Umberto Guidoni dopo le dichiarazioni del direttore generale di Roscosmos, Dmitry Rogozin, secondo cui con le sanzioni contro Mosca ci potrebbe essere il rischio della caduta dell’Iss. Guidoni spiega che la vita della stazione “doveva finire nel 2025” ma si era parlato di prolungarla, invece a questo punto è “probabile” che ciò non avvenga. Allo stesso tempo bisognerà tenere gli occhi puntati su fine mese quando c’è in programma il rientro a terra dalla stazione di due astronauti di Mosca e uno americano tramite una capsula russa Soyuz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata