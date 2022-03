Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Le trattative con la delegazione russa sono ora in corso in formato video continuo. Sono stati creati speciali sottogruppi di lavoro. Le posizioni dell’Ucraina sono determinate dalle precedenti direttive”. Così su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraiano, Volodymyr Zelensky, dopo che il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha parlato di negoziati in videoconferenza fra Mosca e Kiev.

