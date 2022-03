Roma, 12 mar. (LaPresse) – Le proposte di garanzie di sicurezza della Russia inviate da Usa e Nato non sono più valide, perché la configurazione della situazione “è completamente cambiata”. Lo ha annunciato il viceministro degli Esteri di Mosca Sergei Ryabkov in un’intervista a Channel One. Lo rende noto la Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata