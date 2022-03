Milano, 12 mar. (LaPresse) – Nuova sconfitta per l’Italia nel torneo Sei Nazioni di rugby: gli azzurri sono stati sconfitti dalla Scozia in casa per 22-33. L’Italia ha segnato tre mete, con Braley al 29′ e Capuozzo al 65′ e al 82′, due trasformate da Garbisi, che ha realizzato anche un calcio di punizione. Cinque invece le mete per gli scozzesi, Johnson (17′), due con Harris (21′ e 36′), poi Graham (47′) e Hogg (60′), quattro trasformate da Russell.

