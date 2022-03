Roma, 12 mar. (LaPresse) – “Nei prossimi giorni chiederò in prima persona a tutti i nostri iscritti un nuovo voto per confermarmi alla guida del Movimento 5 Stelle. Sarà l’ennesima risposta di democrazia a chi gioca a ostacolarci, a chi non crede alla forza delle nostre idee – a chi ancora non vuole ammettere che il M5S resta orgogliosamente e testardamente l’unica forza politica che si confronta con la propria comunità. Andiamo avanti con coraggio e ostinazione, forti dei nostri obiettivi e dei nostri valori”. Così Giuseppe Conte su Facebook.

