Milano, 12 mar. (LaPresse) – “In modo incredibile e lontano dalla realtà, a guerra cominciata, il tema economico del Parlamento è stata la revisione degli estimi catastali. Io chiedo umilmente ma con urgenza e con forza che l’unico tema su cui Governo e Parlamento dovrebbero impegnarsi h24 è nei prossimi giorni un urgente intervento finanziario a favore di famiglie e imprese per bloccare il caro energia. Non è possibile parlare di catasto e di altri temi” quando “ci sono sindaci che non faranno quadrare i bilanci”, famiglie, imprese e tassisti in difficoltà. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante un collegamento video con un evento a Genova.

