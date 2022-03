Milano, 12 mar. (LaPresse) – “Tirare fuori tanti soldi e subito per aiutare famiglie e imprese che altrimenti non passano marzo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in collegamento video con ‘Bolletta energetica, materie prime e geopolitica. L’Europa della crisi post-covid tra la guerra, le scelte non fatte e l’incognita della transizione ecologica’ a Genova. “Mi aspetto che già prossima settimana il Governo vari un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese. Io faccio parte di un Governo e mi aspetto che questa settimana metta tutti i miliardi necessari. Non siamo al Monopoli, però le decine di miliardi necessarie per affrontare la primavera, per non fermare il sistema produttivo e per permettere agli italiani di mangiare il Governo ha il dovere di metterli questa settimana”, ha aggiunto.

