Roma, 12 mar. (LaPresse) – La commissione di garanzia per lo sciopero ha bocciato lo stop degli autotrasportatori previsto per lunedì 14 marzo. In particolare, nella comunicazione si rileva il mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni e la violazione dell’obbligo di predeterminazione della durata dell’astensione.

