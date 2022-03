Bruxelles, 11 mar. (LaPresse) – Il Comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza dell’Ema ha raccomandato di aggiungere un’avvertenza per le riacutizzazioni della sindrome da perdita capillare (Cls) alle informazioni sul prodotto per il vaccino Moderna.

