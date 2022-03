Milano, 11 mar. (LaPresse) – Il Dipartimento del Tesoro americano ha sanzionato oggi due persone e tre entità con sede in Russia per aver sostenuto lo sviluppo in corso da parte della Corea del Nord “delle sue armi di distruzione di massa” e dei programmi di missili balistici “in violazione di molteplici risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. Lo si legge in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata