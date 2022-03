Milano, 11 mar. (LaPresse) – “Lo so per certo: se i popoli decidessero della nostra adesione all’Ue, sceglierebbero sicuramente il popolo ucraino. Oggi, quando vedo il sostegno dei popoli di ogni paese nelle piazze delle capitali europee, so che il popolo ucraino è già nell’Unione europea. Ebbene, i politici sono sicuro che si stiano adeguando. Preferibilmente più velocemente”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio.

