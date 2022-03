Milano, 11 mar. (LaPresse) – “Mesi fa, quando non c’era l’invasione, tutti hanno visto che un’invasione era possibile. Le truppe erano al nostro confine. E ho detto: applicate sanzioni contro la Russia in modo che non pensino nemmeno di attaccare. Non l’hanno fatto. Ho detto: date all’Ucraina un sostegno tale che sappiamo che la nostra sicurezza è garantita. Ugualmente non è stato fatto. Ora abbiamo un’invasione molto crudele, uccidono persino i profughi. I loro missili hanno colpito case, università, chiese. Questa è barbarie. E sì, riceviamo armi. Ma ovviamente serve di più, perché la barbarie non si ferma”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Die Zeit.

