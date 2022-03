Bruxelles, 11 mar. (LaPresse) – “Vieteremo l’esportazione di qualsiasi bene di lusso dell’Ue dai nostri paesi alla Russia, come colpo diretto all’élite russa. Coloro che sostengono la macchina da guerra di Putin non dovrebbero più essere in grado di godersi il loro stile di vita sontuoso mentre le bombe cadono su persone innocenti in Ucraina”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, annunciando il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia.

