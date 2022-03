Milano, 11 mar. (LaPresse) – “I cittadini statunitensi che si recano in Ucraina, soprattutto con lo scopo di partecipare e combattere lì, corrono rischi significativi, incluso il rischio molto reale di cattura o morte”. Così il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price citato da Cnn. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, “non sono in grado di fornire assistenza per evacuare i cittadini statunitensi dall’Ucraina, compresi quegli americani che potrebbero decidere di recarsi in Ucraina per partecipare alla guerra in corso”. “Continuiamo a esortare i cittadini statunitensi a non recarsi in Ucraina per la loro sicurezza indipendentemente dallo scopo”.

