New York (New York, Usa), 11 mar. (LaPresse/AP) – La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per discutere “le attività biologiche militari degli Stati Uniti sul territorio dell’Ucraina”. La richiesta russa è stata annunciata in un tweet dal suo vice ambasciatore alle Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, e segue il rifiuto dell’amministrazione Biden delle accuse russe secondo cui l’Ucraina gestisce laboratori chimici e biologici con il supporto degli Stati Uniti. Polyansky ha affermato che la Russia ha chiesto che il Consiglio di sicurezza si riunisca venerdì.

