Milano, 11 mar. (LaPresse) – Roskomnadzor, l’ente russo di regolazione dei media, ha deciso di completare il blocco all’accesso a Instagram alla mezzanotte del 14 marzo. “Dato che ci vorr√† del tempo prima che gli utenti attivi su Instagram trasferiscano i loro materiali fotografici e video su altri social network, per avvisare i loro contatti e iscritti, Roskomnadzor ha deciso di completare la procedura per l’introduzione delle restrizioni all’accesso a Instagram alle 00:00 del 14 marzo, fornendo agli utenti un ulteriore periodo di transizione di 48 ore”, si legge in una nota citata da Tass.

