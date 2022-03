Roma, 11 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin si è detto favorevole all’arruolamento di volontari da inviare nel conflitto in Ucraina. “Se vedi che ci sono persone che vogliono su base volontaria, soprattutto non per soldi, venire ad aiutare le persone che vivono nel Donbass devi incontrarle a metà strada e aiutarle a trasferirsi nella zona di guerra”, ha detto in un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza rivolgendosi al ministro della Difesa, Sergej Shoigu. Lo riporta la Tass.

