New York (Usa), 11 mar. (LaPresse/AP) – L’Onu ha ricevuto “rapporti credibili” secondo cui le forze russe starebbero usando bombe a grappolo in Ucraina, compreso nelle aree popolate del Paese. Lo ha affermato la sottosegretaria generale dell’Onu Rosemary DiCarlo a una riunione del Consiglio di sicurezza. Le aree residenziali e le infrastrutture civili sono state bombardate a Mariupol, Kharkiv, Sumy e Chernihiv e “la totale devastazione che si sta verificando in queste città è orribile”, ha aggiunto.

