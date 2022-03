New York (New York, Usa), 11 mar. (LaPresse/AP) – Oltre agli oltre 2,3 milioni di persone fuggite dalla guerra in Ucraina, secondo i funzionari delle Nazioni Unite circa 1,9 milioni di persone sono sfollati interni. Il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric ha detto che la maggior parte degli sfollati interni si sta allontanando dalla prima linea e dirigendo a ovest verso Leopoli. La situazione umanitaria “continua a deteriorarsi a un ritmo allarmante”, ha affermato, “finora, noi – insieme ai nostri partner – abbiamo raggiunto più di 500.000 persone con una qualche forma di assistenza umanitaria in Ucraina, inclusi cibo salvavita, riparo, coperte e forniture mediche”.

