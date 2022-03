Ospitand il premier ucraino, Volodymyr Zelensky, in videocollegamento nell’aula di Montecitorio “di certo non aiuterebbe una de-escalation. E poi è già stato al parlamento europeo e in Gran Bretagna, non è che può fare il giro di tutti i parlamenti”. Così il deputato M5S Gabriele Lorenzoni conferma a LaPresse come ci siano voci contrarie, tra i pentastellati, all’iniziativa di un collegamento con Zelensky, a cui la Camera sta lavorando. Lorenzoni precisa che questa opinione “non è prevalente” tra gli onorevoli cinquestelle, ma che comunque siano diversi a pensare che la presenza di Zelensky “sia inopportuna”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata