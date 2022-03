Roma, 11 mar. (LaPresse) – “Sono diversi i parlamentari M5S perplessi sull’iniziativa” di ospitare il premier ucraino Volodymyr Zelensky in videoconferenza in aula a Montecitorio. E’ quanto conferma il deputato pentastellato Gabriele Lorenzoni, interpellato da LaPresse. “L’Ucraina è un paese schierato in guerra”, aggiunge Lorenzoni, e servirebbe “un approccio più neutrale, invece di fomentare la situazione”.

