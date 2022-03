Roma, 11 mar. (LaPresse) – Il presidente Zelensky è pronto a parlare con il presidente russo, Vladimir Putin, “in qualsiasi momento”. Lo ha detto in un’intervista alla Cnn, Igor Zhovkva, vice capo dell’ufficio del presidente ucraino. Riguardo invece ai colloqui di Antalya fra i ministri degli Esteri “è stata una buona cosa ma il ministro russo non ha potere di prendere decisioni. La scelta finale di mettere in atto il cessate il fuoco o di terminare la guerra è di una persona sola”, ha spiegato riferendosi a Vladimir Putin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata