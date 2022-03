Roma, 11 mar. (LaPresse) – In Ucraina sarebbero stati uccisi più civili che militari da parte delle forze russe dall’inizio del conflitto. A dirlo il ministero della Difesa di Kiev. Lo riporta Sky News spiegando che la notizia non può essere verificata in maniera indipendente. La Russia ha più volte negato di aver colpito obiettivi civili nel corso dei suoi attacchi.

