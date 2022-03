Milano, 11 mar. (LaPresse) – Cesarano spinge oltre la sua analisi: “e – dice a LaPresse – mi viene il sospetto che anche la Cina fosse preparata e si fosse attrezzata, ha fatto incetta di materie prime agricole l’anno scorso, moltissimo grano preso a dicembre proprio dalla Ucraina, e mais. Pensavo si trattasse di acquisti per difesa contro i rischi climatici, dopo le pesanti alluvioni dello scorso anno in Cina. Ex post mi viene qualche dubbio…”.

