Roma, 11 mar. (LaPresse) – “Faremo ulteriori sforzi per ridurre la nostra dipendenza dall’energia russa, assicurandoci al contempo di farlo in modo ordinato e in modo tale che diano al mondo il tempo di assicurarsi forniture alternative e sostenibili”. E’ quanto si legge in una dichiarazione dei leader del G7.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata