Roma, 11 mar. (LaPresse) – “Rimaniamo decisi a isolare ulteriormente la Russia dalle nostre economie e dal sistema finanziario internazionale”. E’ quanto si legge in una dichiarazione dei leader del G7. “In primo luogo cercheremo di intraprendere azioni che neghino alla Russia lo status di nazione favorita, il che annuller√† i vantaggi dell’appartenenza di Mosca all’Organizzazione mondiale del commercio”, “in secondo luogo, stiamo lavorando collettivamente per impedire alla Russia di ottenere finanziamenti dalle principali istituzioni finanziarie multilaterali, tra cui il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo”, precisano i leader.

