Versailles, 11 mar. (LaPresse) – “Oggi da quello che si può capire il presidente Putin non vuole la pace. Per cercare la pace bisogna che la si voglia, oggi non la si vuole. Il piano sembra essere un altro. Io mi auguro che si arrivi al più presto a qualche spiraglio. E personalmente, e il governo nel suo complesso, faremo di tutto per esserci, per chiedere che si arrivi presto alla pace, per fare di tutto perché il presidente Putin e anche il presidente Zelensky arrivino a un accordo che però salvi la dignità dell’Ucraina”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del vertice informale Ue di Versailles.

