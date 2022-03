Roma, 11 mar. (LaPresse) – “La diplomazia ha i suoi tempi, non ha i tempi delle bombe”, ma “ciò che mi preoccupa è che le bombe iniziano a cadere anche sul lato ovest dell’Ucraina e quindi vicino ai confini dell’Unione europea. Dobbiamo fare presto”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine del Forum della diplomazia di Antalya in Turchia. “Oggi ho incontrato i rappresentanti della Croce rossa internazionale e dell’Unhcr”, “Dobbiamo dargli forza per stabilire almeno dei cessate il fuoco locali sotto la garanzia di Croce Rossa e Nazioni Unite”, ha aggiunto il titolare della Farnesina.

