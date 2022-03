Roma, 11 mar. (LaPresse) – “Se non vogliamo una guerra mondiale dobbiamo credere nella democrazia e nella diplomazia. Dobbiamo credere nell’obiettivo di raggiungere un accordo sul cessate fuoco e sulla pace, per fare questo necessariamente servono incontri come quello” che si è svolto in Turchia tra i ministri degli Esteri Kuleba e Lavrov, “dove è emerso che Putin è disponibile a incontrare Zelensky. So che non sembra un passo enorme ma è un piccolo passo in avanti”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine del Forum della diplomazia di Antalya in Turchia.

