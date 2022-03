Roma, 11 mar. (LaPresse) – “Nessuno esclude la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky. Sì, anzi, è concettualmente possibile”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Lo riporta la Tass. Allo stesso tempo Peskov ha avvertito che “in primo luogo, sia le delegazioni che i ministri devono fare la loro parte affinché i presidenti non si incontrino per il bene della conversazione, ma per il risultato”. “Le posizioni della parte russa sono note, sono chiaramente formulate e portate all’attenzione dei negoziatori ucraini. Stiamo aspettando formulazioni reciproche”, ha concluso Peskov.

