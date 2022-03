Versailles, 11 mar. (LaPresse) – “Non vedo rischi per il nostro debito da qui all’estate per effetto delle decisioni della Bce”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso di una conferenza stampa al termine del vertice informale Ue di Versailles. “Non ci sono rischi – ribadisce quindi – la performance dell’economia italiana l’anno scorso è stata a dir poco eccezionale, ed entriamo in quest’anno con quello che gli economisti chiamano un ‘acquisito di crescita’ molto alto. A mia memoria non ricordo una situazione del genere. Siamo quindi in grado di affrontare anche un rallentamento temporaneo dell’economia e arrivare alla conclusione di questo anno con un altro buon dato di crescita”. “Però la guerra e le sanzioni hanno certamente aumentato le nubi su questa crescita”, conclude il premier.

