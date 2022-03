Roma, 11 mar. (LaPresse) – Gli iscritti M5S, chiamati a esprimersi sulla convalida dello statuto, hanno approvato anche le modifiche sottoposte a consultazione e “richieste dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e controllo dei rendiconti dei partiti politici”, per l’“ammissione ai benefici” previsti dalla legge su “deducibilità dei contributi e il c.d. 2X1000”. È quanto si legge in post pubblicato sul sito del Movimento 5 Stelle.

