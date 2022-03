Milano, 11 mar. (LaPresse) – Il tasso di disoccupazione rimane stabile al 9,1% nel quarto trimeste, sintesi della crescita per gli uomini (+0,2 punti in tre mesi) e della riduzione per le donne (-0,3 punti); in calo il tasso di inattività (-0,5 punti, al 34,9%). Lo rileva l’Istat.

