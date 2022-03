Genova, 11 mar. (LaPresse) – “Sicuramente il trasporto rimane lo strumento principale di consegna della merci, l’85% viaggia su gomma quindi la risposta del governo è fondamentale: devono essere puntuali e molto decisi nel porre rimedio a questa emergenza che non vuol dire aiutare l’autotrasporto, vuol dire per mettere l’autotrasporto in condizioni di continuare ad effettuare il servizio”. Così a LaPresse Giuseppe Tagnocchetti, coordinatore di Trasportounito, dopo lo stop annunciato a partire da lunedì prossimo, 14 marzo, del servizio delle aziende a livello nazionale per via del caro gasolio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata