Bruxelles, 10 mar. (LaPresse) – “Non ci sono suggerimenti o piani sul tavolo perché come l’Olanda ha detto: questo è un ‘one-off’, irripetibile. C’è un piano e all’interno del piano di ripresa esistente abbiamo ancora molto da fare. E penso che ora sia importante concentrarsi su ciò che è necessario ora e su ciò che non lo è”. Così il premier olandese, Mark Rutte ha commentato l’ipotesi di un nuovo Recovery Plan per finanziare difesa ed energia.

