Roma, 10 mar. (LaPresse) – Il vicesindaco di Mariupol Serhiy Orlov ha detto alla Bbc che sono stati reucperati dalle strade della città 1.207 cadaveri. Di questi, 47 sono stati sepolti in una fossa comune poiché non era possibile raggiungere i luoghi di sepoltura fuori città, ha detto Orlov alla Bbc. “Non tutti sono stati identificati”, ha aggiunto il vicesindaco, precisando di non sapere quante persone siano state uccise in totale nella città portuale.

