Milano, 10 mar. (LaPresse) – “Sono inorridita” dall’attacco all’ospedale pediatrico di Mariupol, in Ucraina. Così la direttrice dell’Unicef, Catherine Russell. “In meno di due settimane, almeno 37 bambini sono stati uccisi e 50 feriti, mentre più di 1 milione di bambini sono fuggiti dall’Ucraina nei paesi vicini. “Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili – inclusi ospedali, sistemi idrici e sanitari e scuole – sono inconcepibili e devono cessare immediatamente. L’Unicef rinnova il suo appello per un cessate il fuoco immediato ed esorta tutte le parti a rispettare i loro obblighi ai sensi del diritto umanitario internazionale di proteggere i bambini dai danni e di garantire che gli attori umanitari possano raggiungere in sicurezza e rapidamente i bambini bisognosi. I bambini dell’Ucraina hanno un disperato bisogno di pace”, afferma Russell.

