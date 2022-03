Washington (Usa), 10 mar. (LaPresse/AP) – Twitter ha lanciato una versione che protegge la privacy del social per aggirare la sorveglianza e la censura dopo che la Russia ha bloccato l’accesso a Facebook e limitato Twitter nel tentativo di fermare il flusso di informazioni sulla sua guerra in Ucraina. Entrambe le società hanno affermato che stanno lavorando per ripristinare l’accesso ai cittadini in Russia. Gli utenti possono accedere a questa versione di Twitter se scaricano il browser Tor. L’ingegnere informatico ed esperto di sicurezza Internet Alec Muffett ha annunciato il nuovo servizio di Twitter sul proprio account. Sebbene il dark web connoti in genere siti illegali, viene spesso utilizzato anche da persone che cercano di rimanere anonime per la propria sicurezza e per accedere a siti censurati dai governi repressivi. Anche Facebook e altri siti come la Bbc hanno versioni accessibili su Tor.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata