Bruxelles, 10 mar. (LaPresse) – “I Paesi Bassi sono stati tra i primi paesi a proporre il supporto militare all’Ucraina, tra i primi a chiedere un forte pacchetto di sanzioni. Non c’è dubbio che Paesi Bassi e Ucraina siano fianco al fianco ma non esiste un percorso veloce di adesione all’Ue, non esiste”. Così il premier olandese, Mark Rutte, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Versailles.

