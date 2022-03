Roma, 10 mar. (LaPresse) – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le sanzioni contro la Russia da parte dell’Occidente sarebbero state imposte in ogni caso. “Non ho dubbi che queste sanzioni sarebbero state imposte in un modo o nell’altro, come lo sono state negli ultimi anni”, ha detto Putin a una riunione di governo, secondo quanto riporta Tass.

