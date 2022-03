Roma, 10 mar. (LaPresse) – “L’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi negli Stati Uniti non è legato al divieto di importazioni di petrolio dalla Federazione Russa, ingannano la loro popolazione”, i prezzi in Occidente “stanno crescendo, ma non per colpa nostra. Questo è il risultato dei loro stessi errori di calcolo. Non hanno nulla di cui incolparci”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del governo.

