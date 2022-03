Roma, 10 mar. (LaPresse) – “Il fatto accaduto deve far riflettere noi che operiamo nel mondo delle adozioni. Ancora una volta purtroppo siamo chiamati ad evidenziare come sia facile poter cadere in fake news e truffe di chi sfrutta la fragilità emotiva di chi desidera avere un bambino ma non riesce ad averlo o la sensibilità di chi vorrebbe aiutare e rendersi utile in un momento di guerra così tragico”. Lo dice a LaPresse lo psicologo e psicoterapeuta Vincenzo Mariano Russo, commentando la vicenda dell’Associazione ‘Ernesto’, onlus che si occupa di adozioni internazionali, presa di mira da un post virale contenente fake news sull’accoglienza di bambini profughi provenienti dall’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata