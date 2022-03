Torino, 10 mar. (LaPresse) – “Ciò che sta avvenendo in Ucraina è vicino al genocidio. Quando vediamo missili che colpiscono ospedali, aree abitate, c’è solo un modo per chiamare tutto questo: genocidio”. Lo ha detto il presidente della Polonia, Andrzej Duda, in conferenza stampa congiunta con la vicepresidente Usa, Kamala Harris, a Varsavia. “Questo è il motivo per cui dobbiamo avere una posizione molto forte come rappresentanti del mondo libero ed è quello che stiamo facendo”, ha aggiunto.

