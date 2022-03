Roma, 10 mar. (LaPresse) – “L’Occidente ha lanciato una guerra finanziaria ed economica contro la Russia”. Lo ha detto il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov in una riunione di governo con il presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta la Tass. Il ministro ha sottolineato che la priorità per il governo è quella di garantire il buon funzionamento del sistema finanziario e che l’esecutivo ha adottato misure per attirare capitali nel paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata